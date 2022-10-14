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    Büyük vurgun: 18 kişiyi 11 milyon lira dolandırdılar

    18 kişiyi 11 milyon lira dolandıran 13 şüpheli İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa’da yapılan operasyonlarda yakalandı.
    • 14.10.2022 - 10:49
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    Büyük vurgun: 18 kişiyi 11 milyon lira dolandırdılar

    Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim, savcı olarak tanıtarak 18 kişiyi 11 milyon lira dolandıran 13 şüpheli İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa’da yapılan operasyonlarda yakalandı.

    Sadece 1 kişiyi 4,5 milyon lira dolandırdılar

    İHA’nın haberine göre şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    1 kişinin dolandırıcılara 4.5 milyon lira kaptırdığı öğrenildi.

    AYRINTILAR GELİYOR...


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