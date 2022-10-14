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Büyük vurgun: 18 kişiyi 11 milyon lira dolandırdılar

Büyük vurgun: 18 kişiyi 11 milyon lira dolandırdılar

18 kişiyi 11 milyon lira dolandıran 13 şüpheli İstanbul, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa’da yapılan operasyonlarda yakalandı.