Geleneksel 24 Eylül yürüyüşüne katılan onlarca vatandaş, dileklerini dileyip Azap Yokuşu’nu ağaçlara ip bağlayarak çıktı. Bazı vatandaşların ağaçlara maske bağladığı görüldü.

Büyükada’da, dileklerin kabul olduğuna inanılan 24 Eylül yürüyüşü bu yıl da gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde yürüyüş için Büyükada’ya geldi.

202 metre yüksekliğindeki Azap Yokuşu’ndan ellerindeki iplerin ucunu ağaçlara bağlayarak çıkan vatandaşlar, yokuşun sonundaki Aya Yorgi Kilisesi’ne ulaşmak için ter döktü.

İpi kopmadan kiliseye ulaşanların dileklerinin kabul olacağına inan birçok dinden vatandaş sağlık, aşk, para gibi dileklerde bulundu.

Koronavirüs salgınının bitmesini isteyenler ise ağaçlara maske bağladı.

“BURADAKİ DİLEKLERİN KABUL OLDUĞUNA İNANIYORUM”

Her yıl kiliseye gelerek dilek dileyen Büyükada sakinlerinden Ayşenur Yıldız, şu sözleri kaydetti:

“Birkaç tane dileğim gerçekleşti. Buradaki dileklerin kabul olduğuna inanıyorum. Genellikle huzur, mutluluk ve para diledim. Ev almayı çok istiyordum. Ev aldım, bir evim oldu. Adaları gezerim diye gelmiştim ama burada bir evim oldu. Şu anda ip bağladım. Özellikle beyaz ve kırmızı ip olması gerekiyormuş. Bu ipi başlangıç noktasından yolunuzun sonuna kadar bağlayıp dilekleriniz daimi olsun diye geziyorsunuz. Umarım kabul olur.”





"YOKUŞU TIRMANMAK ZORDU”

Kilisede mum yakarak ev ve araba dileyen Gülfem Ekici ise şu ifadeleri kullandı:

“Yokuşu tırmanmak zor oldu ama herkes dilek dilediği için o enerjiyle birlikte güzel bir ortam oluştu. Güzel bir deneyim oldu benim için. İp bağlamadım ama o enerjiyle birlikte dileklerimin gerçekleşeceğine inanıyorum."

Büyükada’da dilek dileyip ağaçlara ip bağlayarak Aya Yorgi Kilisesi'ne çıktılar VİDEO



"DİLEĞİM GERÇEKLEŞTİ VE ÇOCUĞUM OLDU"

Yıllar önce çocuğunun olması için Aya Yorgi Kilisesi'ne gelerek dilek dileyen ve dileğinin gerçekleştiğini belirten Fadime Aykutalp ise, "Buraya sürekli geliyorum. Yıllar önce çocuğum olmadığı için dilek tutmuştum. Dileğim gerçekleşti ve çocuğum oldu. Şimdi dilek dilemek için tekrar geldim. Mum yaktım, yağ getirdim ve şeker dağıttım. Çok güzel bir duygu. Yokuşu yalın ayak çıktım. İnanarak gelince dileklerin gerçekleştiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.