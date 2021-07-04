Kısıtlamasız geçen ilk pazar günü Büyükada’yı ziyaret eden vatandaşlar, elektrikli araçlara binebilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Büyükada kısıtlamasız geçen ilk pazar günü, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Adayı gezmek için gelen vatandaşlar, elektrikli araçların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Büyükada Saat Kulesi'ne kadar uzanan kuyruk sırasında bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.

Baz vatandaşlar, uzayan sırada 1 saat bekledi.

“MAĞDUR OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM”

Zeynep Gündüz Horuz isimli bir vatandaş, ilk defa Büyükada’da bulunduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

“Bugün Büyükada’yı gezmeye geldik. Tüm günü adada geçirmeyi planlıyoruz. Ancak büyük yanılgıya uğradım, bu kadar kalabalık olacağını düşünmedim. Adanın bu kadar kalabalık olmasına çok şaşırdım.

Elektrikli araçlara binelim dedik. Ancak çok sıra var. Sıranın nasıl biteceğini düşünüyorum. En az bir saat bekleriz bu sırayı. Araçların kesinlikle arttırılması lazım. Şu an mağdur olduğumu düşünüyorum. Boşa bir saat bekleyeceğim.”

Büyükada’da elektrikli araç kuyruğu VİDEO



"KESİNLİKLE ÇOĞALTILMALI”

Büyükada’yı gezmek için Hatay’dan geldiğini söyleyen Hediye Gündüz, “Ada şu an çok kalabalık. Hafta sonu geldiğime pişman oldum. Keşke hafta içi gelseydim. Hiç bu kadar kalabalık olacağını düşünmemiştim. Elektrikli araca bineyim bari dedim. Ancak çok sıra var. Şu an ne yapacağımı düşünüyorum. Bu sıra beklemeye değer mi bilemedim.

Şu an 12 adet elektrikli araç varmış ama yeterli değil. Kesinlikle çoğaltılmalı çünkü ada çok yoğun oluyor. Kısıtlama sonrası herkes gezmeye hasret.” ifadelerini kullandı.

“BEKLEMEK BİZİ GERÇEKTEN SIKIYOR”

Hatice Başer ise, “Büyükada’ya gezmeye geldik. 15- 20 dakikadır elektrikli araç sırası bekliyoruz. Zaten şehir dışından geliyoruz gezmek için çok kısıtlı bir süremiz var. Onu da elektrikli araç sırasında harcıyoruz. Bu kadar uzun süre beklemek bizi gerçekten sıkıyor.” dedi.