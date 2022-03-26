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    Büyükada'da tarihi otel alevlere teslim oldu

    Balkan Savaşları zamanında hastane, günümüzde ise otel olarak kullanılan yapının elektrik panolarında yangın çıktı.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 17:22
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    Büyükada'da tarihi otel alevlere teslim oldu

    Büyükada’da bulunan tarihi 4 katlı otelin elektrik panolarında yangın çıktı.

    Otelde konaklayan vatandaşlar tahliye edilirken, çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tarihi otelde maddi hasar oluştu.

    Büyükada'da tarihi otel alevlere teslim oldu VİDEO

    OTELİN TARİHİ

    Öte yandan, tarihi otelin, Balkan Savaşları zamanında yeterli sayıda hastane olmaması yüzünden hastane olarak ve I. Dünya Savaşı’ndan sonra Rus askerleri ile onların ailelerinin konaklaması için kullanıldığı öğrenildi.

    Büyükada da tarihi otel alevlere teslim oldu #1

    Büyükada da tarihi otel alevlere teslim oldu #2

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