Balkan Savaşları zamanında hastane, günümüzde ise otel olarak kullanılan yapının elektrik panolarında yangın çıktı.

Büyükada’da bulunan tarihi 4 katlı otelin elektrik panolarında yangın çıktı.

Otelde konaklayan vatandaşlar tahliye edilirken, çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tarihi otelde maddi hasar oluştu.

Büyükada'da tarihi otel alevlere teslim oldu VİDEO



OTELİN TARİHİ

Öte yandan, tarihi otelin, Balkan Savaşları zamanında yeterli sayıda hastane olmaması yüzünden hastane olarak ve I. Dünya Savaşı’ndan sonra Rus askerleri ile onların ailelerinin konaklaması için kullanıldığı öğrenildi.