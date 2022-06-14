Büyükada'daki yolsuzluğu görüntülemek isteyen gazeteciye saldırdılar

Büyükada’da kaçak yapılaşma bilgisi üzerine inşaata giden ve alanın fotoğrafını çekmek isteyen gazeteci Serkan Güngör, yaklaşık 7 kişilik grubun saldırısına uğradı.

Yerel gazetecilik yapan Serkan Güngör, Adalar Belediyesi'ndeki yolsuzluklar ve belediyenin usulsüzlüklerini sosyal medya paylaşmasının ardından ‘kaçak yapılaşma’ bilgisi aldığı Büyükada’da bulunan inşaat alanına gitti.

Kaçak kat çıkıldığı iddia edilen inşaatın son halini fotoğraflamak isteyen Güngör, inşaattaki yaklaşık 7 kişilik grubun saldırısına uğradı.

Kartal'daki hastaneye kaldırıldı

Kafasına mala ve inşat kürekleri ile darbe alan Güngör, olay yerinde baygınlık geçirdi. Başında yarık olan, 8 dikiş atılan, Güngör, Kartal'daki Dr. Lüfti Kırdar Şehir Hastanesi'nde kırmızı alanda bir süre müşahede altında tutuldu.

Şüpheliler serbest bırakıldı

Güngör’e saldıran ve gözaltına alınan şahıslar ise adliyedeki işlemlerinin ardında serbest bırakıldı.

"Tek bir fotoğraf almaya gittim"



İHA'ya olay hakkında konuşan Serkan Güngör, "Büyükada'da, çok ciddi anlamda ihbar alan bir kaçak inşaat faaliyeti olduğunu öğrendim. Şikayetçiler varmış ama herhangi bir müdahale edilmiyormuş. Buranın eski halinin fotoğrafı elimizde, daha önceden yaptığımız haberlerde mevcuttu. Buraya içeriden yeni bir kaçak kat yapıldığını söylediler. Sadece güncel halini görmek ve gazetemizde haber yapmak için tek bir fotoğraf almaya gittim.

"Terör sempatizanları saldırdı"

Fotoğrafı almaya gittiğimde burada çalışan, belli bir siyasi kitleye mensup olan, açık konuşmam gerekirse terör sempatizanı olan kişiler tarafından, oradaki inşaat işçileri tarafından önce inşaat küreğiyle sonra büyük, mala diye tabir ettikleri el aletleriyle öldüresiye bir şekilde saldırıya uğradım. Kısmi bir felç gelişti.

"Her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa karşıyız diyen CHP yapıyor bunu"

Bunu da yapanın CHP olması bana çok saçma geliyor. Çünkü her türlü haksızlığa, her türlü yolsuzluğa, hukuksuzluğa karşıyım mı diyorsunuz? Ama kalkıyorsunuz böyle bir torpille, inşaat sezonu bile bitmişken, bu şekilde bir kaçağı kendi CHP İlçe Sekreteriniz diye göz yumuyorsunuz. Adalarda böyle sayısız yer var. Adalar’ı talan ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"Savunduğum insanlar bana bunu yaptı"

Güngör, "Ben Adalar'da ne zaman AK Parti'yle ilgili bir eleştiri yapsam beni orada gören ilçe başkanı olsun veya meclis üyeleri olsun, yetkililer olsun ‘Serkan Bey yine bizi yerden yere vurmuşunuz, gelin şu olayın aslını biz size anlatalım, bir çayımızı için’ derlerken, benim kendi partilim dediğim insanlar, aileden kendi görüşümde olduğunu savunduğum insanlar, bir grup terör yanlısı terör sempatizanıyla bir araya geliyorlar, üstüme salıyorlar." dedi.