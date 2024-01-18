Büyükçekmece belediyesi önünde gazetecilere saldırı Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kabalık gazetecilere saldırdı.

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İHA

İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi’nde rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında bir başkan yardımcısı ve İmar Müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanları desteklediler, operasyonu protesto ettiler

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'nü odalarında arama yapılmak için polis eşliğinde Belediye Başkanlığı'na getirildi. Bu sırada belediye önünde toplanan kabalık, gözaltına alınanlara destek verdi. Arama işlemlerinin ardından zanlılar tekrar emniyete götürülmek için belediye binasından çıkartıldı. Belediye önündeki kalabalık da bu sırada slogan atarak operasyonu protesto etti.

Gazetecilere de saldırdılar

Zanlıların arabaya bindirildiği sırada bir grup, yaşananları kaydeden gazetecilere saldırdı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşüren zanlılar, gazeteciyi yerde darp etti. Bir şahsın yerdeki A Haber muhabirinin yüzüne tekme attığı görüldü. Darp edilen muhabir, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şikayette bulundu.

Öfkeli kalabalık araya giren diğer basın mensupları ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Saldırıya kınamalar

Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından saldırıyı şu ifadelerle kınadı:

Görev başındayken saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Haber yapmaktan başka hiçbir amaç taşımayan gazetecilere yönelik saldırıları kınıyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)