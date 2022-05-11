Büyükçekmece Gölü'nün üzerini yosun kapladı

Yosun tabakası, su yüzeyini görünmez hale getirdi. Büyükçekmece’de yaşayan vatandaşları tedirgin ederken, belediye olayın mevsimsel olduğunu açıkladı.

Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi’nin kesiştiği noktada suyun yüzeyi, oluşan yosun tabakası nedeniyle adeta görünmez oldu.

Yalnız suyun üzerinde değil, altında da yosun birikintilerinin olması görenleri tedirgin etti.

DHA’nın haberine göre, hava sıcaklıklarının artması ve etkisini kaybetmeyen rüzgar nedeniyle oluşan yosunlara yönelik, Büyükçekmece Belediyesi tarafından temizleme çalışmalarının düzenli olarak yapıldığı belirtildi.

Durumun her yıl görüldüğü ve mevsimsel olduğu bilgisi edinildi.

“Daha önce böyle bir şey görmedim”

Büyükçekmece sakinlerinden Yusuf Uysal, konuya yönelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Ben 40 senedir Büyükçekmeceliyim, daha önce böyle bir şey görmedim. Bu aşağı yukarı 20 gündür var. Burada hiçbir çalışma olduğunu görmedim. Buranın temizlenmesi lazım.





“Bizim kuşlarımız, ördeklerimiz vardı”

Ben sağlık sorunları olan biriyim, 1 yıldan beri burada balık yemedim. Bizim kuşlarımız, ördeklerimiz vardı. Neredeler? Hiçbiri yok."





“Her sene ölü yosunlar bu şekilde yukarıya vurur”

Murat Hasan Bıyıklı ise, "Buralara ara sıra gelirim. Bugün de bu köprüyü görmek için geldim. Ben her yaz buraya denize girmek için gelirim. Yosun manzarası doğal bir olay. Her sene ölü yosunlar bu şekilde yukarıya vurur. Zamanla bunlar kendiliğinden kaybolup gidecek. Ben daha önce de bu şekilde görmüştüm. Bu görüntü doğanın kendi kanunu olduğu için beni rahatsız etmiyor." ifadelerini kullandı.