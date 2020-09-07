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    Büyükçekmece TEM otoyolunda ters yönde ilerleyen sürücü

    Otomobiliyle son sürat ters yönde ilerleyen sürücünün, trafikte tehlike yarattığı anlar görenleri hayrete düşürdü.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 12:03
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    Büyükçekmece TEM otoyolunda ters yönde ilerleyen sürücü

    TEM otoyolu Ahmediye mevkiinde Edirne yönünde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, üstüne gelen diğer araçlara aldırış etmeden otomobilini geri geri sürmeye başladı.

    KİLOMETRELERCE TERS YÖNDE GİTTİ

    Daha sonra ise yol ortasında manevra yapıp, yine ters yönde ilerledi. Trafik kurallarını hiçe sayıp hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

    Tehlike dolu o anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Büyükçekmece TEM otoyolunda ters yönde ilerleyen sürücü

    Büyükçekmece TEM otoyolunda ters yönde ilerleyen sürücü #1

    Büyükçekmece TEM otoyolunda ters yönde ilerleyen sürücü #2

    Büyükçekmece TEM otoyolunda ters yönde ilerleyen sürücü #3

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