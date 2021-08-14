Büyükçekmece'de 1 ton kaçak avlanan balık, göle bırakıldı

Casadışı ticari balık avcılığı yapan kişilere yönelik denetimde 15 kişiye para cezası kesilirken, avcıların yakaladığı bir ton canlı balık tekrar göle atıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetim başlattı.

Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü personelleri ve İstanbul Amatör ve Sportif Balıkçılık Derneği (İSOBDER) gönüllülerinin katılımı ile 27 kişilik ekiple Büyükçekmece Gölü'nde yasadışı ticari balık avcılığı ve amatör balık avcılığı gerçekleştirenlere yönelik denetim yapıldı.

AV MALZEMELERİNE EL KONULDU

Denetimlerde kullanımı uygun olmayan av malzemeleri olarak 15 takım olta, 1 tırıvırı, paraşüt ağ, 40 çok iğneli küspe, 5 metre boyunda büyük boy pinter ağ, 2 bin 800 metre uzatma misina ağına el konuldu.

15 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Ağların içinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen 400'den fazla yaklaşık 1 ton ağırlığında muhtelif balıklar ise göle bırakıldı. El konulan av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü deposuna kaldırıldı. Yapılan denetimde 15 kişiye idari para cezası kesildi.





































