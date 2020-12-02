Büyükçekmece'de 2 işçi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı

5 metrelik bir kalıp üzerinde duran 2 inşaat işçisi yere düştü. 1'i ağır, 1'i hafif yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Saat 11.00 sıralarında İstanbul Büyükçekmece Hadımköy yolu üzerinde bulunan şantiyede kaza meydana geldi.

Şantiyede çalışan 2 işçi, 5 metre yükseklikte bulunan kalıptan düştü.

2 İŞÇİ YARALI

Düşen işçilerden biri ağır diğeri ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık ekipleri, yaralı işçileri yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.