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    Büyükçekmece'de 2 işçi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı

    5 metrelik bir kalıp üzerinde duran 2 inşaat işçisi yere düştü. 1'i ağır, 1'i hafif yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 02.12.2020 - 12:26
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    Büyükçekmece'de 2 işçi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı

     

    Saat 11.00 sıralarında İstanbul Büyükçekmece Hadımköy yolu üzerinde bulunan şantiyede kaza meydana geldi.

    Şantiyede çalışan 2 işçi, 5 metre yükseklikte bulunan kalıptan düştü.

    2 İŞÇİ YARALI

    Düşen işçilerden biri ağır diğeri ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Sağlık ekipleri, yaralı işçileri yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Büyükçekmece de 2 işçi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı #1

    Büyükçekmece de 2 işçi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı #2

    Büyükçekmece de 2 işçi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı #3

    Büyükçekmece de 2 işçi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı #4

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