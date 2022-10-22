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    Büyükçekmece'de 5 dakikada 20 cep telefonu ve bir otomobili çaldılar

    İstanbul Büyükçekmece'de demir makası ile kapı kilidini kırarak girdikleri dükkandan 20 cep telefonu çalan 3 kişi, içeriden aldıkları anahtarla otomobili de çaldı.
    • 22.10.2022 - 04:09
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    Büyükçekmece'de 5 dakikada 20 cep telefonu ve bir otomobili çaldılar

    Saat 05.00 sıralarında Mimaroba Mahallesi'nde demir makası ile kapı kilidini kırdıkları dükkana giren maskeli ve eldivenli 3 kişi, 15 bin TL nakit para, müşterilere ait 20 cep telefonu ve tablet, 3 dizüstü bilgisayar çalan şüpheliler, içeriden aldıkları anahtarla caddede park halinde olan otomobili de çalarak, uzaklaştı.

    Hırsızlık güvenlik kamerasında

    Sabah dükkanı açmak için gelen iş yeri sahibi Yakup Seçkin, hırsızlığı fark ederek, polis ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Büyükçekmece'de 5 dakikada 20 cep telefonu ve bir otomobili çaldılar - VİDEO

    5 dakikada 150 bin TL'lik telefonları ve 300 bin TL'lik aracı çaldılar

    İş yeri sahibi Yakup Seçkin, "Sabah saat 08.00 gibi haberimiz oldu. Dükkâna geldik baktık, müşterilere ait olan cihazlarımız vardı, 40-45 cihazımız, dizüstü bilgisayarlarımız vardı. Saat 05.00 gibi geliyorlar 3 kişiler. Görüntü kayıtlarda var elimizde. İçeri girip bütün cihazları topladılar. Kasada olan 15-20 bin lira para vardı, onları almışlar. Onun haricinde kapıda bir arabamız vardı, arabanın yedek anahtarı buradaydı. Hepsini beraber alıp, 5 dakika içinde, 150 bin liralık malzeme 300 bin liralık arabayı çalıyorlar" dedi.

    Büyükçekmece de 5 dakikada 20 cep telefonu ve bir otomobili çaldılar #1

    Büyükçekmece de 5 dakikada 20 cep telefonu ve bir otomobili çaldılar #2


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