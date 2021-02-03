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    Büyükçekmece’de ahırda 9 ton sahte alkol ele geçirildi

    Depo olarak kullanılan ahıra polis ekiplerince yapılan baskında 9 ton sahte alkol ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 12:02
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 12:15
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    Büyükçekmece’de ahırda 9 ton sahte alkol ele geçirildi

    İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Çakmaklı Mahallesi Medeniyet Sokak’ta, binanın ahır kısmında alkol depolandığı bilgisini alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

    SABAH SAATLERİNDE BASKIN

    Ekipler sabah saatlerinde, belirlenen adrese baskın yaptı.

    Bir hafif ticari araç, buradan çıkacağı sırada durduruldu. Aracın içerisinde şişelenmiş, dağıtıma hazır sahte alkol ele geçirildi.

    9 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler daha sonra ahırın içine girdi.

    Ahırda 5 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 9 ton sahte alkol ele geçirildi.

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