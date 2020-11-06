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    Büyükçekmece'de alkollü saldırgan arkadaşını kaydedip, polislere küfretti

    Gece saatlerinde yaşanan olayda alkollü şahıs, kendini görüntüleyerek polis memurlarına ağza alınmayacak sözler sarf etti. Görüntülere tepki yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 15:32
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 16:34
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    Büyükçekmece'de alkollü saldırgan arkadaşını kaydedip, polislere küfretti

    İstanbul Büyükçekmece'de korku dolu anlar kaydedildi.

    Alkol alan bir şahıs, gece vakti elindeki bıçağıyla yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı.

    O anlar, saldırganın arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi.

    ALKOLLÜ ŞAHISTAN POLİSE AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

    Daha sonra kamerayı kendine çeviren U.A. adlı şahıs ise polislere küfretmeye başladı.

    TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

    Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar, söz konusu şahıslar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

    Büyükçekmece'de alkollü saldırgan arkadaşını kaydedip, polislere küfretti ViDEO

    Büyükçekmece de alkollü saldırgan arkadaşını kaydedip, polislere küfretti #1

    Büyükçekmece de alkollü saldırgan arkadaşını kaydedip, polislere küfretti #2

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