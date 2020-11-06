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- Büyükçekmece'de alkollü saldırgan arkadaşını kaydedip, polislere küfretti
Büyükçekmece'de alkollü saldırgan arkadaşını kaydedip, polislere küfretti
Gece saatlerinde yaşanan olayda alkollü şahıs, kendini görüntüleyerek polis memurlarına ağza alınmayacak sözler sarf etti. Görüntülere tepki yağdı.
- Haber Merkezi
- 06.11.2020 - 15:32
- Güncelleme : 06.11.2020 - 16:34
İstanbul Büyükçekmece'de korku dolu anlar kaydedildi.
Alkol alan bir şahıs, gece vakti elindeki bıçağıyla yoldan geçen bir vatandaşa saldırdı.
O anlar, saldırganın arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi.
ALKOLLÜ ŞAHISTAN POLİSE AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER
Daha sonra kamerayı kendine çeviren U.A. adlı şahıs ise polislere küfretmeye başladı.
TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar, söz konusu şahıslar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.
Büyükçekmece'de alkollü saldırgan arkadaşını kaydedip, polislere küfretti ViDEO