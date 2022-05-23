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    Büyükçekmece'de alkollü sürücü ölüme sebep oldu

    İş yerinden çöp atmak için dışarı çıkan İlknur Demirrenk, alkollü sürücünün kendisine çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
    • 23.05.2022 - 13:50
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    Büyükçekmece'de alkollü sürücü ölüme sebep oldu

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Celaliye'deki bir tesiste çalışan 42 yaşındaki İlknur Demirrenk, çöp atmak dışarı çıktığında 34 EEH 215 plakalı otomobilin çarpmasıyla yere savruldu.

    Kadının yardımına mesai arkadaşları ve çevredekiler yetişti.

    Hayatını kaybetti

    Olay yerinden geçerken denk gelen sağlık personellerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Sürücü alkollü çıktı

    İHA'nın haberine göre sürücü de polis tarafından gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan sürücünün 189 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Feci kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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