Büyükçekmece'de arkadaşını döverek öldürdü: Tutuklandı

Restoran çıkışı tartıştığı arkadaşını darbederek öldüren katil zanlısı, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyece tutuklandı. Zanlı ile birlikte gözaltına alınanlar da serbest bırakıldı.

24 Haziran günü Selim Erdeğer (41), arkadaşı İ.A. ile İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi’ndeki bir mekâna oturmaya gitti.

Aynı mekâna daha sonra Selim Erdeğer’in bir başka arkadaşı Cezayir G. (44) ve dört arkadaşı daha geldi.

İ.A.’nın ifadesine göre saat 00.10 sıralarında, mekândan kalktıktan sonra otoparkta Selim Erdeğer ile Cezayir G.’nin de aralarında bulunduğu 5 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

BEYİN KANAMASI GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

Kavga esnasında Selim Erdeğer, Cezayir G.’den aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere düşerek başını sert bir cisme çarptı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, 3 çocuk babası Selim Erdeğer yaralı halde kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Olayın ardından polisler harekete geçti.

29 Haziran günü 13 adet suç kaydı bulunan şüpheli Cezayir G. ve 12 suç kaydı bulunan Ahmet Ç. Bahçelievler’de, 3 adet suç kaydı bulunan Can D.M. ve 17 adet suç kaydı bulunan Taner S. Büyükçekmece’de yakalanarak İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

TUTUKLANDI

Şüpheliler, dün sabah emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Can D.M. ve Taner S. serbest bırakılırken, Ahmet Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezayir G. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.