- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Büyükçekmece'de bir kişi, engelli ağabeyini silahla öldürdü
Büyükçekmece'de bir kişi, engelli ağabeyini silahla öldürdü
- 27.06.2022 - 00:03
- Güncelleme : 27.06.2022 - 10:46
Saat 20.30 sıralarında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Güzelce Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşanan olayda, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Kadir Kaplan (35) evlerinde kardeşi İbrahim Enes Kaplan (28) tarafından silahla vuruldu.
Hayatını kaybetti
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, İbrahim Enes Kaplan polis ekiplerince gözaltına alındı.
Cinayeti itiraf etti
DHA'nın haberine göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İbrahim Enes Kaplan, cinayeti itiraf ettiği ilk ifadesinde acılarından kurtarmak için ağabeyini öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulunurken, Kadir Kaplan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kardeş İbrahim Enes Kaplan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.