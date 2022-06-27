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    Büyükçekmece'de bir kişi, engelli ağabeyini silahla öldürdü

    İstanbul Büyükçekmece'de İbrahim Enes Kaplan, zihinsel engelli olduğu öğrenilen ağabeyi Kadir Kaplan'ı silahla ateş ederek öldürdü, cinayeti itiraf ederek teslim oldu.
    • 27.06.2022 - 00:03
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 10:46
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    Büyükçekmece'de bir kişi, engelli ağabeyini silahla öldürdü

    Saat 20.30 sıralarında İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Güzelce Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşanan olayda, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Kadir Kaplan (35) evlerinde kardeşi İbrahim Enes Kaplan (28) tarafından silahla vuruldu.

    Hayatını kaybetti

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, İbrahim Enes Kaplan polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Cinayeti itiraf etti

    DHA'nın haberine göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İbrahim Enes Kaplan, cinayeti itiraf ettiği ilk ifadesinde acılarından kurtarmak için ağabeyini öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

    Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulunurken, Kadir Kaplan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kardeş İbrahim Enes Kaplan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Büyükçekmece de bir kişi, engelli ağabeyini silahla öldürdü #1


    Büyükçekmece de bir kişi, engelli ağabeyini silahla öldürdü #2


    Büyükçekmece de bir kişi, engelli ağabeyini silahla öldürdü #3


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