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Büyükçekmece'de bir kişi, engelli ağabeyini silahla öldürdü

Büyükçekmece'de bir kişi, engelli ağabeyini silahla öldürdü

İstanbul Büyükçekmece'de İbrahim Enes Kaplan, zihinsel engelli olduğu öğrenilen ağabeyi Kadir Kaplan'ı silahla ateş ederek öldürdü, cinayeti itiraf ederek teslim oldu.