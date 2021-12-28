Çocuğunun arkadaşıyla kavga etmesinin ardından okula giden veli, okul müdürüyle kavga etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün öğlen saatlerinde Büyükçekmece İlkokulu'nda F.İ. isimli veli, öğrencilerin arasında çıkan kavgada çocuğunun zarar gördüğünü ileri sürdü.

Çocuğunun zarar gördüğü iddiasıyla okula giden veli, kavga çıkardı.

Okuldaki malzemelere zarar veren F.İ., ardından okul müdürü V.A.’yı da darbetti.

ÇEŞİTLİ SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Şahıs, yapılan ihbarın üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. F.İ.’nin, daha öncede birçok olaydan suç kaydının olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece'de bir veli, okul müdürüyle tartıştı VİDEO



BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Meslektaşlarının darbedilmesiyle ilgili okul önünde toplanan Eğitim Bir Sen İstanbul 5’nolu sendikalılar, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan İstanbul 5’nolu Şube Başkanı Yusuf Sabaz, "Öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı bu durum kabul edilemez. Öğretmenlere yönelik şiddetin her türlüsü geleceğe yöneltilen bir darbe ve yarınların karartılmasına yönelik bir hamledir. İdarecilerimizin hiç de hak etmediği şekilde bazı öğrenci velilerimizin fiili saldırısına ve hakaretlerine maruz bırakılması bizi bir kez daha derinden üzmüştür. Bir öğrenci velisi tarafından okulun kalbinin attığı öğretmenler odasına girilmiş, içeride bulunan öğretmen arkadaşlarımıza ağza alınmayacak küfürler ve hakaretlerde bulunulmuş, yetmemiş okul malına zarar verilmiştir. Daha sonra okul müdürümüze de aynı hakaretlerde bulunarak okul müdürümüz darbedilmiştir." dedi.



