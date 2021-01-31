Büyükçekmece’de boş yolda takla atan otomobil, ters durdu

Hafta sonu kısıtlama saatlerinde boş yolda bir araç takla attı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım taşına çarpan araç, takla atarak devrildi.

Sürücü kaza sonrası araçtan kendi imkanları ile çıkarken, olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BOŞ YOL, FACİAYI ÖNLEDİ

Kısıtlama saatlerinde yola çıkan sürünün kaza anında etrafında başka araç olmaması faciayı önledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Araç ise çekici tarafından yoldan kaldırıldı.











