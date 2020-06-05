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- Büyükçekmece'de bulunan bebeğin katili annesi çıktı
Büyükçekmece'de bulunan bebeğin katili annesi çıktı
- DHA
- 05.06.2020 - 13:12
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde ailesiyle yaşayan E. Ç.(19) erkek arkadaşından hamile kaldı.
E.Ç., evinin banyosunda doğum yaparak, kız bebek dünyaya getirdi.
Ardından doğurduğu bebeğini 3'üncü katta bulunan evinin penceresinden, sitenin bahçesine attı.
APARTMAN SAKİNİ GÖRDÜ
Apartman sakini, site bahçesinde gördüğü bebek cesedinin ardından durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, Bebek cesedinin üzerinde incelemeler başlatarak apartman sakinlerinin ifadelerini aldı.
DNA ÖRNEKLERİ ALINDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet Büro dedektifleri, bölgede ve apartmanda yaşayan kişilerden kan örneği aldı. Bebek cesedi ile DNA örneği eşleşen E. Ç., ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Genç kadının ifadesinde, erkek arkadaşıyla ilişki yaşadığını hamile oluğunu fark etmediğini ve aylar sonra gaz sancısı rahatsızlığı sebebiyle hastaneye gittiğinde hamile olduğunu söylediği belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi.