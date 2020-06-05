Büyükçekmece'de bulunan bebeğin katili annesi çıktı

Cinayet Büro ekipleri soruşturma kapsamında site sakinleri ve bölgedeki birçok kişiden kan örneği alarak katil anneye ulaştı. Gerçeği öğrenen site sakinleri ise gözyaşı döktü.