Buzlu yollar bazı sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı sürücüler araçlarıyla cadde üzerinde drift attı.

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Büyükçekmece'de buz tutan bazı yollarda sürücüler ve vatandaşlar ilerlemekte zorluk yaşadı.

Pınartepe Mahallesi'nde de bazı yollar buz tuttu. Caddede ilerleyen araçlar zaman zaman kayarken tehlikeli anlar yaşadı.

BUZLU YOLDA DRİFT

Bazı sürücüler ise buz tutan yollarda drift yaptı.

Cadde üzerinde hız ve ani manevralar yapan sürücüler, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Drift atan bir sürücü kaldırıma çarpmadan son anda dururken, kendisini görüntüleyen kamerayı görünce drift atmaktan vazgeçti.

Büyükçekmece'de buz tutan yolda drift ViDEO