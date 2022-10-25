Petrol
92.2
1.09%
Euro
18.494
0.89%
Dolar
18.5896
0.04%
Altın
989.88
0.36%
Borsa
3976
-0.03%
Bitcoin
366.325
0.89%
BTXN Coin
10.54
3.23%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Büyükçekmece’de çorbacıya giden kardeşlere silahlı saldırı

    Gece saatlerinde çorbacıdan çıkarken silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırganların kaçma anları ise, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
    • 25.10.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Büyükçekmece’de çorbacıya giden kardeşlere silahlı saldırı

    Büyükçekmece’de, Mimarsinan mevkiinde D-100 kara yolu kenarında bulunan bir restoranda çorba içtikten sonra dışarı çıkan Mahmut Bayram ve Erol Bayram isimli iki kardeşe dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

    Kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından gerçekleştirilen saldırışa, kurşunların isabet ettiği kardeşler yaralandı.

    Saldırganların kaçma anları kamerada

    Şüphelilerin silahlı saldırı sonrası kaçma anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde şüphelilerin saldırı sonrası bir araca binerek uzaklaştığı görüldü.

    Büyükçekmece’de çorbacıya giden kardeşlere silahlı saldırı ViDEO

    Kardeşlerden biri, kurtarılamadı

    Kardeşler, çevredeki vatandaşlar tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Mahmut Bayram, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Erol Bayram'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Büyükçekmece’de çorbacıya giden kardeşlere silahlı saldırı #1


    Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
    3. Sayfa

    Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

    Serdar Saatçı, Braga kariyerine kötü başladı
    Dünyadan futbol

    Serdar Saatçı, Braga kariyerine kötü başladı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir