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- Büyükçekmece’de çorbacıya giden kardeşlere silahlı saldırı
Büyükçekmece’de çorbacıya giden kardeşlere silahlı saldırı
- 25.10.2022 - 16:46
- Güncelleme : 25.10.2022 - 17:04
Büyükçekmece’de, Mimarsinan mevkiinde D-100 kara yolu kenarında bulunan bir restoranda çorba içtikten sonra dışarı çıkan Mahmut Bayram ve Erol Bayram isimli iki kardeşe dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
Kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından gerçekleştirilen saldırışa, kurşunların isabet ettiği kardeşler yaralandı.
Saldırganların kaçma anları kamerada
Şüphelilerin silahlı saldırı sonrası kaçma anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde şüphelilerin saldırı sonrası bir araca binerek uzaklaştığı görüldü.
Büyükçekmece’de çorbacıya giden kardeşlere silahlı saldırı ViDEO
Kardeşlerden biri, kurtarılamadı
Kardeşler, çevredeki vatandaşlar tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Mahmut Bayram, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Erol Bayram'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.