Gece saatlerinde çorbacıdan çıkarken silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırganların kaçma anları ise, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Büyükçekmece’de, Mimarsinan mevkiinde D-100 kara yolu kenarında bulunan bir restoranda çorba içtikten sonra dışarı çıkan Mahmut Bayram ve Erol Bayram isimli iki kardeşe dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından gerçekleştirilen saldırışa, kurşunların isabet ettiği kardeşler yaralandı.

Saldırganların kaçma anları kamerada

Şüphelilerin silahlı saldırı sonrası kaçma anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şüphelilerin saldırı sonrası bir araca binerek uzaklaştığı görüldü.

Büyükçekmece’de çorbacıya giden kardeşlere silahlı saldırı ViDEO

Kardeşlerden biri, kurtarılamadı

Kardeşler, çevredeki vatandaşlar tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mahmut Bayram, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Erol Bayram'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.