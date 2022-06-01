Büyükçekmece'de dayı ile yeğen meselesi

Bir evin penceresine asılan "Dayıya ihanetin bedeli" yazısı çevredeki insanlar tarafından merak uyandırırken, konunun hukuki bir mesele olduğu öne sürüldü.

İstanbul Büyükçekmece’de Atatürk Mahallesi'ndeki bir evin penceresine asılan "Dayıya ihanetin bedeli" yazılı pankart, çevredeki insanlar tarafından merak konusu oldu.

İHA'nın haberine göre; dayı ve yeğenleri arasındaki hukuki bir meseleden kaynaklandığı söylenen olayda yazıyı görenler, dönüp bir daha baktı.

"Hiç böyle bir şey görmemiştik"

Konu ile ilgili konuşan esnaf, "Dayı ile yeğenleri arasında alacak verecek ile alakalı bir şey diye duyduk. Bizim de dikkatimizi çekti. Gören vatandaşlar da bize soruyor. Evde böyle bir yazı garip, hiç böyle bir şey görmemiştik." dedi.

"Herkes nedenini soruyor ama bilmiyoruz"

Yazıyı gören başka bir esnaf İbrahim Yanık ise "Bir haftadır bu yazıyı astılar ve gittiler. Çok farklı bir yazı, birçok kişi nedenini soruyor ama bilmiyorum." şeklinde konuştu.



