Petrol
117.12
1.31%
Euro
17.5436
-0.44%
Dolar
16.4095
0.09%
Altın
971.3
0.20%
Borsa
2569
0.84%
Bitcoin
513.343
-1.55%
BTXN Coin
12.57
0.07%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Büyükçekmece'de dayı ile yeğen meselesi

    Bir evin penceresine asılan "Dayıya ihanetin bedeli" yazısı çevredeki insanlar tarafından merak uyandırırken, konunun hukuki bir mesele olduğu öne sürüldü.
    • 01.06.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Büyükçekmece'de dayı ile yeğen meselesi

    İstanbul Büyükçekmece’de Atatürk Mahallesi'ndeki bir evin penceresine asılan "Dayıya ihanetin bedeli" yazılı pankart, çevredeki insanlar tarafından merak konusu oldu.

    İHA'nın haberine göre; dayı ve yeğenleri arasındaki hukuki bir meseleden kaynaklandığı söylenen olayda yazıyı görenler, dönüp bir daha baktı.

    "Hiç böyle bir şey görmemiştik"

    Konu ile ilgili konuşan esnaf, "Dayı ile yeğenleri arasında alacak verecek ile alakalı bir şey diye duyduk. Bizim de dikkatimizi çekti. Gören vatandaşlar da bize soruyor. Evde böyle bir yazı garip, hiç böyle bir şey görmemiştik." dedi.

    "Herkes nedenini soruyor ama bilmiyoruz"

    Yazıyı gören başka bir esnaf İbrahim Yanık ise "Bir haftadır bu yazıyı astılar ve gittiler. Çok farklı bir yazı, birçok kişi nedenini soruyor ama bilmiyorum." şeklinde konuştu.

    Büyükçekmece de dayı ile yeğen meselesi #1

    Büyükçekmece de dayı ile yeğen meselesi #2


    İlginizi Çekebilir

    Nokia, uygun fiyatlı modellerini haziranda tanıtacak
    Teknoloji

    Nokia, uygun fiyatlı modellerini haziranda tanıtacak

    Mehmet Muş: Pakistan ile ticaretimiz yüzde 22,5 arttı
    Ekonomi

    Mehmet Muş: Pakistan ile ticaretimiz yüzde 22,5 arttı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir