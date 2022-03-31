Büyükçekmece'de doktorun değerli eşyalarını çalan hırsız yakalandı

Bir hastaneye girerek doktorun kilitli özel dolabını kırıp 70 bin lira değerinde ziynet eşya ve aracın anahtarını çalan hırsız, polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan hastanede hırsızlık şüphelisi A.T., bir doktorun kullandığı dolabın kilidini kırdı.

Dolap içerisinde bulunan toplamda 70 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir aracında anahtarını çaldı. Bir süre sonra durumu fark eden çalışanlar polis ekiplerine haber verdi.

70 BİN LİRALIK ZİYNET VE ARABA ANAHTARINI ÇALDI

Polis, hastane güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin eşkalini tespit etti. Yapılan takibin sonucunda A.T. evinde kıskıvrak yakalandı.

Evde yapılan aramalarda 16 bin 900 lira para 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet havalı tabancayla birlikte aracın anahtarı da ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken hastanedeki anları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, A.T.’nin hastaneden siyah bir poşetle çıktığı görüldü.Öte yandan; A.T.'nin benzer suçlardan da çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.