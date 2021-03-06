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    Büyükçekmece'de düğün konvoyuna polis müdahale etti

    Düğün konvoyunda silah patlatıldığı ihbarı alan polis, konvoyda inceleme yaptı. Şahıslardan biri elindeki torpili polise göstererek, “Silahla aynı sesi çıkartıyor, çakmak ver yakalım.” dedi.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 09:38
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    Büyükçekmece'de düğün konvoyuna polis müdahale etti

    Büyükçekmece’de bir düğün konvoyu polisi harekete geçirdi.

    Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde, konvoy tarafından havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine polis bölgeye gitti.

    KONVOY DURDURULDU

    Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından konvoy durduruldu.

    Polis, konvoydaki şahıslara kendilerine gelen ihbarı anlattı.

    Büyükçekmece de düğün konvoyuna polis müdahale etti #1

    İNANDIRMAYA ÇALIŞTI

    Bunun üzerine düğün sahipleri, üzerlerinde silah bulunmadığını iddia etti.

    Konvoydaki şahıslar bir süre polisi silah olmadığına inandırmaya çalıştı.

    Büyükçekmece de düğün konvoyuna polis müdahale etti #2

    TORPİLİ GÖSTERDİ

    Şahıslardan biri elinde torpille polislerin yanına geldi.

    Torpili göstererek silahla aynı sesi çıkardığını söyledi.

    Şahıs polise “Çakmak versene yakayım.” diyerek ikna etmeye çalıştı.

    Büyükçekmece’de polisi alarma geçiren düğün konvoyu VİDEO

    SİLAH BULUNAMADI

    Konvoyda silah unsuruna rastlanmadı.

    KONVOY DAĞITILDI

    Polis ekiplerinin konvoya koronavirüs kurallarını hatırlatması ile konvoy dağıtıldı.

    Büyükçekmece de düğün konvoyuna polis müdahale etti #3

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