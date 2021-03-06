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- Büyükçekmece'de düğün konvoyuna polis müdahale etti
Büyükçekmece'de düğün konvoyuna polis müdahale etti
- İHA
- 06.03.2021 - 09:38
Büyükçekmece’de bir düğün konvoyu polisi harekete geçirdi.
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde, konvoy tarafından havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine polis bölgeye gitti.
KONVOY DURDURULDU
Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından konvoy durduruldu.
Polis, konvoydaki şahıslara kendilerine gelen ihbarı anlattı.
İNANDIRMAYA ÇALIŞTI
Bunun üzerine düğün sahipleri, üzerlerinde silah bulunmadığını iddia etti.
Konvoydaki şahıslar bir süre polisi silah olmadığına inandırmaya çalıştı.
TORPİLİ GÖSTERDİ
Şahıslardan biri elinde torpille polislerin yanına geldi.
Torpili göstererek silahla aynı sesi çıkardığını söyledi.
Şahıs polise “Çakmak versene yakayım.” diyerek ikna etmeye çalıştı.
Büyükçekmece’de polisi alarma geçiren düğün konvoyu VİDEO
SİLAH BULUNAMADI
Konvoyda silah unsuruna rastlanmadı.
KONVOY DAĞITILDI
Polis ekiplerinin konvoya koronavirüs kurallarını hatırlatması ile konvoy dağıtıldı.