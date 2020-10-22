Uçağın burnu tarım alanına saplanırken, pilotun yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

İstanbul Hazerfen Havalimanı'ndan kalkan özel bir firmaya ait eğitim uçağı, Büyükçekmece ilçesinde boş araziye düştü.

Kazanın ardından bölgeye hemen polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PİLOT YARALI OLARAK KURTULDU

Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla çıkarıldı. Kazada uçağın pilotu B.N., yaralı olarak kurtarıldı.

Pilotun bilincinin açık olduğu, vücudunda kırıklar oluştuğu belirtildi.

Bölgedeki ekiplerin incelemesi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Mehmet Mert isimli görgü tanığı, "Uçağın havadayken sağa doğru kaydığını gördüm. Suya mı düştü, karaya mı düştü görmemiştim. Havadayken yere düşmek üzere olduğunu gördüm." dedi.

MANEVRAYLA TEM'E DÜŞMEKTEN KURTARDI

Bir başka gögü tanığı ise pilotun tam zamanında hamle yaptığını, uçağı TEM Otoyolu'na düşmekten son anda kurtardığını söyledi.

Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü İZLE