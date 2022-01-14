Kaçak elektrik kullanan ailenin elektriğini kesmek için gelen görevliler, 3 kişinin saldırısına uğradı. Şahıslardan birinin mınçıkalı saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

Büyükçekmece'nin Hürriyet Mahallesi'ndeki kaçak elektrik iddiası, sıra dışı saldırıya neden oldu.

Mahallede yaşayan Uçar ailesi iddiaya göre kaçak elektrik kullanıyordu.

Elektrik dağıtım şirketinden 2 görevli dün sabah saatlerinde elektrik saatini mühürlemek için apartmana geldi. Baba Harun Uçar, görevlilerin yanına gelerek engellemek istedi. Ancak aralarında tartışma çıktı.

BABA VE 2 OĞLU GÖREVLİYE SALDIRDI

Giderek kavgaya dönen olaya Harun Uçar'ın 2 çocuğu da kavgaya dahil oldu. Baba ve oğulları, 2 görevliye saldırdı. Çalışanlardan biri ise arabasına kaçtı. Diğer çalışan ise saldırganların arasında kaldı.

MINÇIKA İLE SALDIRI ANI KAMERADA

O sırada Harun Uçar'ın üçüncü oğlu da elinde mınçıka ile dışarıya çıkarak görevliye saldırdı. Saldırganların arasında kalan çalışan, darbelerden kaçmak için koşarak uzaklaştı. Olay yerine polis ekipleri gelerek Uçar ailesinin kavgaya karışan üyelerini gözaltına aldı.

Büyükçekmece'de kaçak elektriği kesen görevlilere saldırı VİDEO



İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ

Bu sabah gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

"EĞİTİM ZİNCİRİMLE VURDUM"

Kavgaya karışan Fatih Uçar, "Uyuyordum, sese uyandım, biraderimin hanımına sordum ne oldu diye 'Babayı dövüyorlar' dedi. Ben elektrikçilerin geldiğini bilmiyordum, baktım babamı sıkıştırmışlar vuruyorlardı. Ben de onları püskürtmek zorunda kaldım. Onlar başlattı. Biz de onlardan şikayetçi olduk bende de darp var. Ben nezarethanede kalırken düşündüm 'Bence kamera kayıtları ile oynamış olabilirler' dedim. Bu apartmanın yönetici kamera kaydıyla oynamış olabilir. Ben uykuluydum, normalde spor salonuna gidiyorum eğitim zincirim var onunla vurdum. Yani zincirle dövüş sanatı yapılıyor ya o zincirle vurdum. O an o denk geldi elime" şeklinde konuştu.

"11 BİN LİRADAN FAZLA BORÇ ÇIKTI"

Harun Uçar ise "Elektriğin kesildiğini fark ettim. Düğmede bir sorun var diye düşündüm, baktım dışarıdan sesler geliyordu. Ben çıktım elektriği kesiyorlardı. 'Ne yapıyorsunuz?' dedim, onlar da 'Sana mı soracağız?' dedi. İlk onlar bana vurdu, benim çocuklar da müdahale ettiler. 2021'de biz abone olduk, 11 bin liradan fazla borç çıktı. O tarihten önce de ben ödememi yapıyordum. 12 yıldır ben bütün faturalarımı ödüyorum" dedi.























