Büyükçekmece’de eşini öldürüp Yunanistan’a kaçmıştı: Cezası açıklandı 32 yaşındaki eşini öldürüp firar eden ve ardından Yunanistan’da yakalanan koca ile onu azmettirdiği iddia edilen babasının yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti katil kocayı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Baba ise beraat etti.

İHA

2020 yılının 29 Temmuz’uydu…

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir kadın, cinayete kurban gitti.

34 yaşındaki Sami Aslan, 32 yaşındaki eşi Derya Aslan’ı öldürdü.

Karar çıktı

Yunanistan’a kaçan ve burada yakalanan katil koca ile onu azmettirdiği iddia edilen babası Mehmet Sırrı Aslan’ın (59) yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sami Aslan ile taraf avukatları hazır bulundu.

'İftira atılıyor' dedi

Duruşmada savunma yapan sanık Sami Aslan, kendisine iftira atıldığını söyleyerek “Benim şiddet yanlısı olduğum söylenmiştir. Çocuklarımın beyanı alınarak bu durum sorulabilir. Takdir mahkemenindir.” dedi

Ağırlaştırılmış müebbet aldı

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme Sami Aslan’ın ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, baba Mehmet Sırrı Aslan’ın ise beraatine hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 29 Temmuz 2020 tarihinde Büyükçekmece’de ağaçlık alanda Derya Aslan’ın öldüğü üzerine ihbar geldiği ve polis ekiplerinin olay yerine gittiği anlatılmıştı.

Yapılan incelemelerde maktül Aslan’a 3 merminin isabet ettiği ve her birinin öldürücü olduğu belirtilmişti.

‘Ben kız kardeşini öldürdüm, haberin olsun’

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde maktül Derya Aslan’ın ağabeyi Mehmet Akın beyanında “Olay günü akşam saatlerinde Sami bizi aradı. ‘Gelip eşimi alıyorum’ dedi. Derya’yı alıp, gitti. Sami bir saat sonra tanımadığım bir numaradan aradı. ‘Ben kız kardeşini öldürdüm, haberin olsun’ dedi. Ben de ‘nasıl bunu yaparsın, nerede yaptın?’ dedim. Bana ‘Çakmaklı’da’ dedi ve telefonu kapattı.” demişti.

Kırmızı bülten çıkarıldı

İddianamede Sami Aslan hakkında yakalama emri ve kırmızı bülten çıkarıldığı, Aslan’ın Yunanistan Interpol birimlerince yakalanarak iade talepnamesi hazırlandığı ve sonucunun beklendiği aktarılmıştı.

İddianamede sanık Sami Aslan’ın aldatıldığını düşünerek eşi Derya’yı öldürdüğü ve sanığın babası Mehmet Sırrı Aslan’ın ise cinayete azmettirerek suça iştirak ettiği belirtilmişti.

‘Töre saiki ile öldürmeye azmettirme’den yargılandı

Sanık Sami’nin ‘eşi kasten öldürme’, babası Mehmet Sırrı’nın ise ‘töre saiki ile öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.