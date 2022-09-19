Büyükçekmece’de eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği iş arkadaşını öldürdü

Büyükçekmece’de eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği iş arkadaşını öldürdü

Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği iş arkadaşını evinin önünde yakalayan şahıs, silahına sarıldı. Arkadaşını öldüren şahıs ortadan kaybolurken, 3 yeğeni yakalandı.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde yaşayan Murat Duran, iddiaya göre iş arkadaşı Nail Demir’in eşi ile ilişkisi olduğunu öğrendi.

Dün akşam saatlerinde ise eşi, Murat Duran’ı aradı ve Demir’in Kumburgaz Mahallesi’ndeki evinin kapısında olduğunu söyledi.

Silahını defalarca ateşledi

Bunun üzerine 3 yeğeni ile beraber yola çıkan Duran, Demir’in bulunduğu yere geldi.

Belinden tabancasını çıkaran şüpheli, iş arkadaşına defalarca ateş edip olay yerinden kaçtı.

Mermilerin isabet etmesi sonucu Demir ağır şekilde yaralandı.

Hastanede öldü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Katil zanlısı aranıyor

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 3 yeğeni yakaladı.

DHA’nın haberine göre katil zanlısı Murat Duran’ı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.