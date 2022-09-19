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    Büyükçekmece’de eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği iş arkadaşını öldürdü

    Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği iş arkadaşını evinin önünde yakalayan şahıs, silahına sarıldı. Arkadaşını öldüren şahıs ortadan kaybolurken, 3 yeğeni yakalandı.
    • 19.09.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 17:04
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    Büyükçekmece’de eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği iş arkadaşını öldürdü

    İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde yaşayan Murat Duran, iddiaya göre iş arkadaşı Nail Demir’in eşi ile ilişkisi olduğunu öğrendi.

    Dün akşam saatlerinde ise eşi, Murat Duran’ı aradı ve Demir’in Kumburgaz Mahallesi’ndeki evinin kapısında olduğunu söyledi.

    Silahını defalarca ateşledi

    Bunun üzerine 3 yeğeni ile beraber yola çıkan Duran, Demir’in bulunduğu yere geldi.

    Belinden tabancasını çıkaran şüpheli, iş arkadaşına defalarca ateş edip olay yerinden kaçtı.

    Mermilerin isabet etmesi sonucu Demir ağır şekilde yaralandı.

    Büyükçekmece’de eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği iş arkadaşını öldürdü #1

    Hastanede öldü

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

    Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Büyükçekmece’de eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği iş arkadaşını öldürdü #2

    Katil zanlısı aranıyor

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 3 yeğeni yakaladı.

    DHA’nın haberine göre katil zanlısı Murat Duran’ı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

    Büyükçekmece’de eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği iş arkadaşını öldürdü #3


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