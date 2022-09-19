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- Büyükçekmece’de eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği iş arkadaşını öldürdü
Büyükçekmece’de eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği iş arkadaşını öldürdü
- 19.09.2022 - 16:57
- Güncelleme : 19.09.2022 - 17:04
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde yaşayan Murat Duran, iddiaya göre iş arkadaşı Nail Demir’in eşi ile ilişkisi olduğunu öğrendi.
Dün akşam saatlerinde ise eşi, Murat Duran’ı aradı ve Demir’in Kumburgaz Mahallesi’ndeki evinin kapısında olduğunu söyledi.
Silahını defalarca ateşledi
Bunun üzerine 3 yeğeni ile beraber yola çıkan Duran, Demir’in bulunduğu yere geldi.
Belinden tabancasını çıkaran şüpheli, iş arkadaşına defalarca ateş edip olay yerinden kaçtı.
Mermilerin isabet etmesi sonucu Demir ağır şekilde yaralandı.
Hastanede öldü
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Katil zanlısı aranıyor
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 3 yeğeni yakaladı.
DHA’nın haberine göre katil zanlısı Murat Duran’ı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.