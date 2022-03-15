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    Büyükçekmece'de eski eşini sokak ortasında dövdü, serbest bırakıldı

    Birlikte yemek yediği Semra D.'yi evine davet eden Can Ö., davetine ret cevabı veren eski eşini, sokak ortasında darbetti.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 10:41
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    Büyükçekmece'de eski eşini sokak ortasında dövdü, serbest bırakıldı

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, Can Ö. ile eski eşi Semra D. bir restoranda buluşup yemek yedi.

    Restorandan çıkmalarının ardından Can Ö., eski eşini evine davet etti. Kadının ret cevabı üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

    DAVETİNİ REDDEDEN ESKİ EŞİNİ SOKAKTA DARBETTİ

    Tartışma kısa sürede büyüyünce Can Ö., Semra D. sokak ortasında dövdü. Yediği darbenin etkisiyle sarsılan Semra D., daha sonra kaçmaya başladı.

    ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

    Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kadının yardımına koşup polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Can Ö.'yü gözaltına aldı.

    Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Büyükçekmece de eski eşini sokak ortasında dövdü, serbest bırakıldı #1

    Büyükçekmece de eski eşini sokak ortasında dövdü, serbest bırakıldı #2

    Büyükçekmece de eski eşini sokak ortasında dövdü, serbest bırakıldı #3

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    Büyükçekmece de eski eşini sokak ortasında dövdü, serbest bırakıldı #5


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