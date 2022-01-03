Büyükçekmece'de genç kadın bıçaklı tacize uğradı

Spordan çıktıktan sonra evine giden 25 yaşındaki Ege Özel, bıçaklı bir kişi tarafından site otoparkına götürüldü. Özel'in panikle bağırmaya başlaması saldırganı korkutup olay yerinden kaçırdı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde antrenman yaptığı salondan çıkıp evine yürüyen Ege Özel (25) isimli genç kadın, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından takip edilmeye başlandı.

Şahıs bir süre sonra yanına yaklaştığı Ege Özel'i bir sitenin otoparkına doğru sürükledi.

YARDIM ÇIĞLIĞI KURTULUŞU OLDU

Özel'in bağırmasının ardından paniğe kapılan şahıs koşarak bölgeden kaçtı. Olayın şokunu atlatan Özel, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"ELİNDEKİ BIÇAKLA TEHDİT ETTİ"

Yaşadığı korkunç saldırıyı anlatan Özel, "Akşam spordan çıkıp eve giderken, sokağımın orada birisi bana yaklaştı ve saniyelik oldu. Arkadan eliyle suratımı tuttu ve diğer elinde de bıçak vardı. Bayağı suratıma yakındı. Sadece 'Sesini çıkarma. Elimde bıçak var' dedi. Ben o şokun etkisiyle bir şey yapamadım. Sonra ne istediğini sordum. Hiçbir şey söylemedi. Ben kaçmaya çalıştım ve bağırmaya başladım. Beni bıraktı ve kaçmaya başladı. Ben sadece arkasından gördüm." dedi.

MAHALLELİ 'İLK DEĞİL' DEDİ

Öte yandan vatandaşlar, mahallede benzer olayların 4'üncü kez yaşandığını iddia etti. Mahallelilerden Oğuzhan Kırış, "Burada yaşanan 4'üncü olay. Artık kız arkadaşlarımız buradan rahat yürüyemiyor, o hale geldi. 4 olayı da aynı kişinin yaptığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.