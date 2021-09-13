Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında deprem riski taşıyan binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Büyükçekmece'de vatandaşlar, depreme dayanıklı daha sağlam binaların inşa edilecek olmasını sevinçle karşıladı.

Kentsel dönüşüm kapsamında risk taşıdığı tespit edilen Atatürk Mahallesi'nde 4 kat, 3 blok ve 29 bağımsız bölümden oluşan riskli yapıların yıkımı, belediye ekiplerinin gözetiminde gerçekleşti.

Bugüne kadar yaklaşık 38 bin konutu yenilerken, çalışmaların tamamının 2 sene sonra bitmesi planlanıyor.

"DÖNÜŞÜMÜNÜ YAPMIŞ OLDUĞUMUZ KONUTLAR 38 BİN OLDU"

Depremin kapıda olduğunu ve İstanbul’u korkunç bir depremin beklediğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Çünkü deprem geliyor. Aklımızı kullanıp, vatandaşımızın burnunun kanamaması için yıllardan beri durmadan Büyükçekmece’de çalışıyoruz. Dönüşümünü yapmış olduğumuz konutlar yaklaşık 38 bin oldu.

Büyükçekmece'de hasarlı binaların yıkımı devam ediyor ViDEO







"CAN MAL KAYBINA SEBEP OLACAK BİNALAR BİTMİŞ OLACAK"

İki sene içerisinde Büyükçekmece merkezde depremde yıkılacak, can mal kaybına sebep olacak binalar bitmiş olacak. Kesin gözüken binaların yıkımıyla ilgili devlet tavrını koyacak, vatandaşın canını kurtaracak." dedi.

"BİR ARABA GEÇSE BİLE EVDE SALLANIYORDUK"

Kat maliki olan emekli Hülya Aydemir, binası yıkıldığı için davul zurna tuttuğunu söyleyerek, “Bence çok iyi bir karardı. Dört yıldır uğraşıyordum, çünkü bir araba bile geçse, kamyon bile geçse evde sallanıyorduk. 4 yıl sonra kazandığım için bu davul zurnayı da kendim tuttum. Çok mutluyum yeni bir evde oturacağım için. Evim değerlendiği için daha da mutluyum.” dedi.



