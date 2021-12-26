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- Büyükçekmece'de hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasındaki tartışma kamerada
Büyükçekmece'de hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasındaki tartışma kamerada
Ateşlenen çocuğunu acil servise getiren aile, çocukları ile ilgilenilmediğini ileri sürerek sağlık çalışanları ile tartıştı. Seslerin yükseldiği anlar, kameraya da yansıdı.
- DHA
- 26.12.2021 - 14:04
- Güncelleme : 26.12.2021 - 14:30
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bulunan Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde, gece saatlerinde, çocuğu ateşlenen bir aile acil servisine başvurdu.
Aile, yoğunluktan dolayı çocuğuyla ilgilenilmeyince serviste sesler yükseldi. Aile fertleri ile hastane çalışanları arasında, sözlü tartışma yaşandı.
GÖREVLİLER ARAYA GİRDİ
Yaşanan tartışma anları, bir başka hasta tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Tartışma güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu.
Büyükçekmece'de hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasındaki tartışma ViDEO