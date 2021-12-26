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Büyükçekmece'de hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasındaki tartışma kamerada

Büyükçekmece'de hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasındaki tartışma kamerada

Ateşlenen çocuğunu acil servise getiren aile, çocukları ile ilgilenilmediğini ileri sürerek sağlık çalışanları ile tartıştı. Seslerin yükseldiği anlar, kameraya da yansıdı.