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    Büyükçekmece'de köpekten korkan gence kamyon çarptı

    Büyükçekmece'de köpekten korkan gence kamyon çarptı

    Kaldırımda yürüdüğü esnada köpeğin havlamasından korkarak yola atlayan genç, kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 12:37
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    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kaldırımda yürüyen Ekrem Binak, yerde yatan sokak köpeğinin yanında havlamasıyla paniğe kapılıp yola atladı.

    O sırada yoldan geçen kamyon, Binak’a çarptı.

    YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

    Kaza sonucu ağır yaralanan Binak, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Büyükçekmece'de köpekten korkan gence kamyon çarptı

    Büyükçekmece de köpekten korkan gence kamyon çarptı #1

    Büyükçekmece de köpekten korkan gence kamyon çarptı #2

    Büyükçekmece de köpekten korkan gence kamyon çarptı #3

    Büyükçekmece de köpekten korkan gence kamyon çarptı #4

    Büyükçekmece de köpekten korkan gence kamyon çarptı #5

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