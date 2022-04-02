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    Büyükçekmece'de kumarhaneye çevrilen villaya baskın

    Büyükçekmece'de kumarhaneye çevrilen villaya baskın

    Büyükçekmece'de kumarhaneye çevrilen villaya polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. 13 kişi gözaltına alınırken, 18 bin 190 lira ise para cezası kesildi.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 10:31
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    Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda İstanbul Büyükçekmece'de bir villanın kumarhaneye çevrildiğini tespit etti.

    Ekipler ulaştıkları bilgilerin ardından, Türkoba mahallesi Cumhuriyet caddesinde bulunan villayı izlemeye aldı.

    Villayı izleyen ekipler, içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etikten sonra operasyon düzenlendi.

    Polis ekipleri, Cumhuriyet savcılığından alınan iznin ardından Perşembe günü saat 23.45 sıralarında villaya giriş yaptı.

    10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Baskın sırasında içende kumar oynayan 10 kişi ile işletmeci ve 2 krupiyer gözaltına alındı. Polis kamerasıyla görüntülenen baskın sırasında villanın adeta bir "casino" gibi dizayn edildiği belirlendi.

    İçerde yapılan aramada bir rulet masası, çok sayıda oyun kağıdı, para yerine kullanılan renkli pullar ve pos cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin rulet ve teksas pokeri tabir edilen oyunları oynadıkları belirlendi.

    Büyükçekmece de kumarhaneye çevrilen villaya baskın #1

    PARA CEZASI VE ADLİ İŞLEM

    Gözaltına alınan kumarbazların kendilerini yakalayan polise ekiplerine, Ramazan ayı girmeden son kez kumar oynamak istediklerini söyledikleri öğrenildi.

    Kumarbazlara Kabahatler Kanunu gereği toplam 18 bin 190 lira para cezası kesildi. İşletmeci ve iki krupiyer hakkında ise adli işlem başlatıldı.

    Büyükçekmece de kumarhaneye çevrilen villaya baskın #2

    Büyükçekmece de kumarhaneye çevrilen villaya baskın #3

    Büyükçekmece de kumarhaneye çevrilen villaya baskın #4

    Büyükçekmece de kumarhaneye çevrilen villaya baskın #5


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