Büyükçekmece’de liselilerin tehlikeli hareketleri

Liselilerin E-5’te otostop çekip, üst geçidi kullanmak yerine son sürat giden araçların arasında tehlikeli bir şekilde yolun karşısına geçmeleri saniye saniye görüntülendi.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz bölgesinde bulunan üç okulun öğrencileri, her gün hem kendi hem de sürücülerin hayatlarını tehlikeye atacak davranışlarda bulunuyor.

Öğrenciler, okul çıkışı E-5 kara yolundan son sürat geçen araçların arasından yürüyerek karşıya geçiyor.

Eğlenmek için yapan da var

Bu hareketi üst geçidin hemen altında yapan öğrenciler, aynı zamanda durakta beklerken yol kenarına da taşıyor.

Tehlikeli hareketlerin yanı sıra durağa gelen otobüslerin az ve dolu olduğunu gerekçe sunan öğrenciler, otostop çekerek evlerine gitmeye çalışıyor.

Çoğu öğrencinin bu hareketi, eğlence amacıyla yaptığı ileri sürülüyor.

“Biz çok uyarıyoruz ama halen devam ediyorlar”

Durakta bekleyen kız öğrencilerden biri, “Biz çok uyarıyoruz ama halen devam ediyorlar. Yanlış bence, burada çünkü çok ciddi bir kaza oldu.” dedi.

Bir diğer öğrenci ise otobüsün az olduğu gerekçe göstererek benzer hareketlerin yapıldığını söyledi.

Aynı noktada 3 liseli hayatını kaybetmişti

Geçtiğimiz haziran ayı başında E-5 kenarındaki otobüs durağına ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı araç dalmış ve 3 liseli genç hayatını kaybederken, 13 öğrenci yaralanmıştı.

Durak çevresinde tedbir alınmadığı ve yan yoldan çıkan araçların kontrolsüz bir şekilde E-5'e geçtiği de görüldü.