Bir minibüs şoförü, hızlı gitmesinden dolayı kendisinden şikayetçi olan hamile yolcuyu ve diğer yolcuları azarladı. Yaşanan tartışma anı saniye saniye cep telefonuna yansıdı.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi’ndeki yolda hızlı giden ve bozuk olan yollarda da yavaşlamayan minibüs sürücüsüne, önce hamile bir kadın yolcu ardından da diğer vatandaşlar tepki gösterdi.

“BEDDUAMI ALIRSIN”

Kendisinin uyarılmasına sinirlenen minibüs şoförü, yolcuları azarlamaya başladı.

Hamile yolcu yolda inerken sürücüye, “Bedduamı alırsın” diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine minibüs sürücüsü, “Terbiyesiz” dedi.

“BOŞ BOŞ KONUŞUYORSUNUZ”

Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, kendisine tepki gösterilen minibüs sürücüsünün, “Boş boş konuşuyorsunuz, çok bilmişler sizi, bir sizle uğraşıyoruz sanki” dediği duyuldu.

Büyükçekmece’de minibüs şoföründen hamile yolcuya azar VİDEO



"HAMİLE, ÇOCUĞUNU DÜŞÜRECEK"

Bunun üzerine kadın yolculardan birinin, "Bağırıyorsunuz ama siz burada oturmuyorsunuz. Hanımefendi hamile, çocuğunu düşürecek. Bizim için sorun yok, kadın hamile diye bağırıyoruz." şeklinde cevap verdiği görüldü.

"BANA BU KADAR KIZMANIN NE MANASI VAR?"

"İkinci vitesle gidiyorum, daha ne yapayım? Bana bu kadar kızmanın ne manası var? Araba sürüyorum burada" diyen şoförün daha sonra hamile kadını indirdiği anlar kameraya yansıdı.