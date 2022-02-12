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- Büyükçekmece'de minibüste maske tartışması
Büyükçekmece'de minibüste maske tartışması
Bir minibüse binen maskesiz 2 yolcu, kendisini uyaran vatandaşlara "Seni öldürürüm he.Ölmezsin genç yaşta merak etme." diyerek tepki verdi.
- İHA
- 12.02.2022 - 17:13
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Esenyurt arasında çalışan bir minibüste maske tartışması yaşandı.
Yolcu olarak araca binen maskesiz 2 kadın, kendisini uyaran vatandaşlara tepki gösterdi.
Büyükçekmece’de minibüste 'maske' tartışması
"ÖLMEZSİN GENÇ YAŞTA MERAK ETME"
Maskesiz kadınlar tartışma sırasında vatandaşlara,"Seni öldürürüm he. Ölmezsin genç yaşta merak etme." dedi.
Tartışma minibüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu.