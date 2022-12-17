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Büyükçekmece'de minibüsün çarptığı kadın öldü
D-100 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmek isteyen kadın minibüsün çarpması sonucu öldü.
- 17.12.2022 - 10:55
İstanbul'un Büyükçekmece D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde kaza meydana geldi.
Yolun karşısına geçmek isteyen Minel T.'ye, Nedim Y.'nin kullandığı yolcu minibüsü çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Minel T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Şoför polis merkezine götürüldü
DHA'nın haberine göre, minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi.