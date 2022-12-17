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    Büyükçekmece'de minibüsün çarptığı kadın öldü

    D-100 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmek isteyen kadın minibüsün çarpması sonucu öldü.
    • 17.12.2022 - 10:55
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    Büyükçekmece'de minibüsün çarptığı kadın öldü

    İstanbul'un Büyükçekmece D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde kaza meydana geldi.

    Yolun karşısına geçmek isteyen Minel T.'ye, Nedim Y.'nin kullandığı yolcu minibüsü çarptı.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Minel T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Şoför polis merkezine götürüldü

    DHA'nın haberine göre, minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi.

    Büyükçekmece de minibüsün çarptığı kadın öldü #1

    Büyükçekmece de minibüsün çarptığı kadın öldü #2

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    Büyükçekmece de minibüsün çarptığı kadın öldü #4


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