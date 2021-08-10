Durağa tam yanaşmayan otobüse binmek üzere olan 2 kişiye, emniyet şeridinden hızla gelen ehliyetsiz sürücü çarptı. 2 kişinin ağır yaralandığı kaza anları, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da, E-5 karayolunda Beylikdüzü istikametinde seyreden belediye otobüsü, Büyükçekmece mevkisinde durağa tam yanaşmadan kapılarını açtı.

O sıra otobüse yaklaşan iki yolcuya, emniyet şeridinden hızla gelen ehliyetsiz sürücü çarptı. Yolculardan biri çarpmanın etkisi ile yola savrulurken, diğeri kaldırıma savruldu.

Yaşanan anlar otobüs kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otobüsü durağa gelmesi, yolcuların otobüse yaklaşması ve kaza anları yer aldı.

Büyükçekmece’de otobüs durağa tam yanaşmadı, 2 kişiye otomobil çarptı VİDEO



EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.

“DURAĞA TAM SIFIR DEĞİLDİ”

Olaya şahitlik eden Emrecan Ertürk isimli bir vatandaş, gördüklerini şu ifadelerle anlattı:

“Burada otobüs yolcu indiriyordu. Beyaz araç emniyet şeridinden geliyordu. Durakta bekleyen 2 yolcu vardı. Araç onları fark etmedi ve bir anda çarptı.

Çarptıkları yolculardan birisi yola fırladı diğeri kaldırıma çarptı. Çarpan sürücünün de ehliyeti yokmuş. Ambulansı aradık geldiler. Yolun ortasında yatan adamın durumu ağırdı alnı açılmıştı. Kaldırımda yatan arkadaşın da kafasında kırıklar vardı. Ambulans geldi onları götürdü.

Otobüs emniyet şeridinin diğer tarafındaydı. Durağa tam sıfır değildi. Üst geçit kullanılmadığında da burada buna benzer kazalar oldu.”