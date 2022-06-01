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    Büyükçekmece'de otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

    Sollama yaptığı öne sürülen bir araç, öğrencilerin de bulunduğu durağa çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
    • 01.06.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:46
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    Büyükçekmece'de otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

    İstanbul Büyükçekmece'de feci kaza...

    Kumburgaz mevkiinde önündeki otobüsü sollamaya çalıştığı iddia edilen bir otomobil, durakta otobüs bekleyenlerin arasına daldı.

    Yolculara çarpıp takla atan otomobil, toprak alana uçtu.

    1 ölü, 12 yaralı

    Kaza üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

    Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

    Büyükçekmece de otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var #1

    Büyükçekmece de otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var #2

    Büyükçekmece de otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var #3


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