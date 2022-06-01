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- Büyükçekmece'de otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var
Büyükçekmece'de otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var
Sollama yaptığı öne sürülen bir araç, öğrencilerin de bulunduğu durağa çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.
- 01.06.2022 - 16:59
- Güncelleme : 01.06.2022 - 17:46
İstanbul Büyükçekmece'de feci kaza...
Kumburgaz mevkiinde önündeki otobüsü sollamaya çalıştığı iddia edilen bir otomobil, durakta otobüs bekleyenlerin arasına daldı.
Yolculara çarpıp takla atan otomobil, toprak alana uçtu.
1 ölü, 12 yaralı
Kaza üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.