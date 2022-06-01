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Büyükçekmece'de otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

Büyükçekmece'de otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

Sollama yaptığı öne sürülen bir araç, öğrencilerin de bulunduğu durağa çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.