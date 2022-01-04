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- Büyükçekmece'de otomobili kundakladılar
Büyükçekmece'de otomobili kundakladılar
Akşam saatlerinde yolda yürüyen iki kişi park halindeki bir otomobili ateşe verip kaçtı. Kundaklama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- İHA
- 04.01.2022 - 10:51
İstanbul Büyükçekmece Fatih Mahallesi Caddesi üzerinde yürüyen kimliği belirsiz iki kişi, yol kenarına park edilmiş otomobilin yanına geldi.
ARACIN LASTİK KISMI ALEV ALDI
Şüpheliler, sol arka lastik kısmından otomobili ateşe vererek olay yerinden kaçtı.
YANAN OTOMOBİL, KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yanan otomobili kısa sürede söndürdü.Haberi alan otomobil sahibi de hemen olay yerine gitti.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, otomobilin kundaklandığı anların görüntülerine ulaştı.
Büyükçekmece'de otomobili kundakladılar
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polisin olayı gerçekleştiren şüphelilerle ilgili arama çalışması devam ediyor.