Euro
14.8709
0.47%
Dolar
13.1521
0.64%
Altın
763.8640
0.64%
Borsa
1,971.19
2.31%
Bitcoin
621.316
-2.84%
BTXN Coin
33.31
-2.54%
10ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 10 C

    Büyükçekmece'de otomobili kundakladılar

    Akşam saatlerinde yolda yürüyen iki kişi park halindeki bir otomobili ateşe verip kaçtı. Kundaklama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 10:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Büyükçekmece'de otomobili kundakladılar

    İstanbul Büyükçekmece Fatih Mahallesi Caddesi üzerinde yürüyen kimliği belirsiz iki kişi, yol kenarına park edilmiş otomobilin yanına geldi.

    ARACIN LASTİK KISMI ALEV ALDI

    Şüpheliler, sol arka lastik kısmından otomobili ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

    YANAN OTOMOBİL, KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yanan otomobili kısa sürede söndürdü.Haberi alan otomobil sahibi de hemen olay yerine gitti.

    Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, otomobilin kundaklandığı anların görüntülerine ulaştı.

    Büyükçekmece'de otomobili kundakladılar

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Polisin olayı gerçekleştiren şüphelilerle ilgili arama çalışması devam ediyor.

    Büyükçekmece de otomobili kundakladılar #1

    Büyükçekmece de otomobili kundakladılar #2


    Görüş Bildir