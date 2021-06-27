Kardeşleriyle sokakta oyun oynayan kız çocuğu, kaza sonucu hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, sokakta oyun oynayan kardeşlerden birine çarptı.

Çocuğa çarptığını fark eden otomobil sürücüsü ise panik yapıp, tekrar gaza basınca çocuğa yeniden çarpıyordu. Aracın üzerine geldiğini gören kız koşarak ailesinin yanına giderken, otomobil sürücüsü aracından inip çocuğu kontrol etti.

KAZA ANI KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise sokakta bulunan sitenin kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de otomobilin çocuğa çarptığı an ViDEO