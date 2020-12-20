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    Büyükçekmece'de parti düzenleyen eğlence merkezine polis baskını

    Doğum günü partisi düzenleyen mekana baskın yapan polis ekipleri, 52 kişiye toplam 165 bin 360 TL idari para cezası kesti.
    • İHA
    • 20.12.2020 - 14:36
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    Büyükçekmece'de parti düzenleyen eğlence merkezine polis baskını

    Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde ‘doğum günü’ eğlencesi düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

    52 KİŞİYE 165 BİN TL CEZA

    Mekana operasyon düzenleyen ekipler içeride bulunan 52 kişiye, Umumu Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereği 3 bin 180 TL’den olmak üzere toplam 165 bin 360 TL idari para cezası uygulandı.

    MEKAN MÜHÜRLENDİ

    Ayrıca iş yerinde yapılan aramalarda 10 şişe alkol ve nargile tütünü ele geçirildi. Mekan yetkilileri Ferhat T. ve Abdullah S. ile iş yerindeki eğlence organizasyonunu düzenleyen yabancı uyruklu Safa El Q. hakkında polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu.

    Zabıta ekipleri de mekanı mühürlenerek faaliyetlerine son verdi.

    Büyükçekmece de parti düzenleyen eğlence merkezine polis baskını #1

    Büyükçekmece de parti düzenleyen eğlence merkezine polis baskını #2

    Büyükçekmece de parti düzenleyen eğlence merkezine polis baskını #3

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