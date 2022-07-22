Büyükçekmece’de pişkin hırsızlar kamerada

Hayalet gösterge paneli çalan 3 şahıs, araç sahibinin kendilerini görüp bağırmasına rağmen hırsızlığa devam etti. Araçtaki zararın 200 bin TL olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz çarşamba gecesi İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi’ne gelen kimliği belirsiz 3 şahıs, hayalet gösterge panelini çalmak için araçları ile 34 HM 087 plakalı otomobile yanaştı.

Aracın camını kırarak içeri girmeye çalışan hırsızların çıkardıkları sesi araç sahibi Emre Hacıhasanoğlu duydu.

Pencereye çıkan sürücü, büyük bir şok yaşadı.

Aşağı inenleri görünce kaçış başladı

Evde yaşayanların kendilerine bağırmasına rağmen gösterge panelini sökmeye devam eden hırsızlar, birkaç kişinin aşağı indiğini görünce kaçmaya başladı.

Şahıslardan ikisi hızlıca geldikleri araca bindi.

Otomobilden çıkardığı gösterge paneli ile birlikte koşan üçüncü hırsız da aynı araca binerek kayıplara karıştı.

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Zarar 200 bin lira civarında

İHA’nın haberine göre hırsızlık, emniyet güçlerine bildirilirken olay yeri inceleme ekipleri bölgeye geldi ve çalışma yaptı.

Zararın 200 bin TL civarında olduğu öğrenilirken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

“Cam parçasını kesip atmışlardı”

Araç sahibi Emre Hacıhasanoğlu, “Gece saat 02.15 sıralarında evde otururken çatırtı ve cam sesleri duyduk. Ne olduğunu öğrenmek için camdan baktık. Hırsızların, araçları ile arabamıza yanaştıklarını gördük. Biz de hırsızlara bağırmaya başladık ve hırsızlar kaçmaya başladı. Aşağı indiğimizde cam parçasını kesip atmışlardı. Aracımızdan hayalet ekranı çalmışlar. Bizim şu an 200 bin lira zararımız var.” dedi.

“Hiçbir şey olmamış gibi çalmaya devam ettiler”

Hırsızların pişkinliklerine dikkat çeken Hacıhasanoğlu, “Hırsızların nasıl cesaret edip de bu işi yaptıklarını inanın ki anlayamıyorum. Biz onları görüp bağırdığımızda onlar sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler. Biz aşağı indiğimizde hırsızlardan biri arabamızdan çıktı ve sol kolunda hayalet gösterge ile beraber koşarak aracına bindi.

Şahıslar o şekilde kaçtı. Biz polis ekiplerine haber verdik. Karakola geçip ifademizi verdik. Olay yeri inceleme gelerek çalışma yaptı. İnsanların malları kıymetli, bu olay hiç olmasaydı daha iyi olurdu tabii ama inşallah cezalandırılırlarsa maddi olmasa da manevi olarak zararımız karşılanır.” diye konuştu.