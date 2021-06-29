Büyükçekmece’de restoran çıkışı yumruklu kavga

Gece saatlerinde bir restoranda yemek yedikten sonra kavga eden şahıslardan birisi, aldığı darbelerden sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Büyükçekmece sahilinde bulunan bir restoranda yemek yiyen grup arasında, mekan çıkışı bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü.

YUMRUK DARBELERİ ÖLÜME NEDEN OLDU

Kavgada 41 yaşındaki Selim Erdeğer, kafasına ve vücuduna aldığı darbelerle yere yığıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan Erdeğer, hayatını kaybetti. Yaşanan darp anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri, kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Büyükçekmece’de restoran çıkışı öldüren dayak kamerada

