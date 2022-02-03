Euro
15.36
0.80%
Dolar
13.58
0.80%
Altın
787.64
0.63%
Borsa
1997
-0.25%
Bitcoin
508.493
-2.15%
BTXN Coin
30.97
-1.55%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Hafif yağmur 3 C

    Büyükçekmece’de rögarlar taştı, yollar göle döndü

    Sağanak yağışın ardından, Dizdariye Mahallesi’ndeki rögarlar taştı. Yol üzerinde bulunan ev ve iş yerlerinden bazılarını su bastı.
    • İHA
    • 03.02.2022 - 11:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Büyükçekmece’de rögarlar taştı, yollar göle döndü

    İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, gece boyu etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

    Dizdariye Mahallesi'den sokaklar, yağış sonrası sular altında kaldı.

    Rögarlar taşınca, yollar göle döndü.

    ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ

    Su seviyesinin dakikalar ilerledikçe yükseldiği görüldü. Bir araç suya gömülürken, bazı dükkan ve evleri de su bastı.

    Büyükçekmece’de rögarlar taştı, yollar göle döndü #1

    Büyükçekmece’de rögarlar taştı, yollar göle döndü #2

    Büyükçekmece’de rögarlar taştı, yollar göle döndü #3


    Görüş Bildir