Büyükçekmece’de rögarlar taştı, yollar göle döndü

Sağanak yağışın ardından, Dizdariye Mahallesi’ndeki rögarlar taştı. Yol üzerinde bulunan ev ve iş yerlerinden bazılarını su bastı.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, gece boyu etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Dizdariye Mahallesi'den sokaklar, yağış sonrası sular altında kaldı.

Rögarlar taşınca, yollar göle döndü.

ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ

Su seviyesinin dakikalar ilerledikçe yükseldiği görüldü. Bir araç suya gömülürken, bazı dükkan ve evleri de su bastı.