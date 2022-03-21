Büyükçekmece'de sahilde 2 ceset bulundu

İstanbul Büyükçekmece'deiple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu.

Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında 2 ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

BİR ERKEK VE BİR KADIN CESEDİ BULUNDU

Olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin adları açıklanmayan Türkmenistan uyruklu kadın (30) ve erkeğe (35) ait olduğu tespit edildi.

CİNAYET VE İNTİHAR ŞÜPHESİ

İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.