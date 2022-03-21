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    Büyükçekmece'de sahilde 2 ceset bulundu

    İstanbul Büyükçekmece'deiple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 01:28
    • Güncelleme : 21.03.2022 - 01:37
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    Büyükçekmece'de sahilde 2 ceset bulundu

    Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında 2 ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    BİR ERKEK VE BİR KADIN CESEDİ BULUNDU

    Olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin adları açıklanmayan Türkmenistan uyruklu kadın (30) ve erkeğe (35) ait olduğu tespit edildi.

    Büyükçekmece de sahilde 2 ceset bulundu #1

    CİNAYET VE İNTİHAR ŞÜPHESİ

    İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

     

    Büyükçekmece de sahilde 2 ceset bulundu #2

    Büyükçekmece de sahilde 2 ceset bulundu #3

    Büyükçekmece de sahilde 2 ceset bulundu #4

    Büyükçekmece de sahilde 2 ceset bulundu #5


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