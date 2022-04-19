Petrol
111.62
-1.36%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
599.432
4.14%
BTXN Coin
31.05
-2.20%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Büyükçekmece'de sahildeki adam bacağından vuruldu

    Motosikletli iki saldırgan, otomobiline binmek üzere olan bir kişiyi silahla bacağından vurup kaçtı. Olayın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 19.04.2022 - 12:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Büyükçekmece'de sahildeki adam bacağından vuruldu

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bir kişi sahilde yürüyüş yaptıktan sonra otomobiline binmek istedi.

    Bu sırada motosikleti ile adamın yanına yaklaşan 2 kişiden biri, çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Mermilerden 2 tanesi aracına binmek üzere olan adamın bacağına isabet etti.

    Bacağından vuruldu

    DHA'nın haberine göre; Saldırganlar motosiklet ile olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

    Polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

     

    "Can havliyle kendini sahile attı"

    Görgü tanığı Levent Demir, "Biz burada çalışırken, silah sesi duyduk. Çıkıp, baktığımda orada yatıyordu. Bir motosiklet üzerinde kasklı iki kişi, bu tarafa doğru kaçtılar. Yaralanan kişi can havliyle kendini sahile attı. Sonra buraya doğru geldi. Biz de polisi aradık." dedi.

    Büyükçekmece de sahildeki adam bacağından vuruldu #1

    Büyükçekmece de sahildeki adam bacağından vuruldu #2

    Büyükçekmece de sahildeki adam bacağından vuruldu #3

    Büyükçekmece de sahildeki adam bacağından vuruldu #4

    Büyükçekmece de sahildeki adam bacağından vuruldu #5

    Büyükçekmece de sahildeki adam bacağından vuruldu #6


    İlginizi Çekebilir

    Şırnak için toz taşınımı uyarısı
    İç Haber

    Şırnak için toz taşınımı uyarısı

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Bakan Murat Kurum'dan 'kentsel dönüşüm hedefine' ilişkin açıklama
    Gündem

    Bakan Murat Kurum'dan 'kentsel dönüşüm hedefine' ilişkin açıklama

    Görüş Bildir