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Büyükçekmece'de muayene istasyonunda talihsiz kaza

Büyükçekmece'de muayene istasyonunda talihsiz kaza

Araç muayene istasyonunda servis aracının üzerinden geçtiği Suzan Ü. hayatını kaybederken, kadının ölümüne neden olan sürücü T.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.