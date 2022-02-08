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    Büyükçekmece'de muayene istasyonunda talihsiz kaza

    Araç muayene istasyonunda servis aracının üzerinden geçtiği Suzan Ü. hayatını kaybederken, kadının ölümüne neden olan sürücü T.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 10:48
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    Büyükçekmece'de muayene istasyonunda talihsiz kaza

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Murat Çeşme Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonunda meydana gelen kazada, sürücü T.S.'nin geri geldiği servis aracı, Suzan Ü. isimli kadına çarptı.

    GERİ GELEN SERVİS ARACI KADINI EZDİ

    Çarpmanın etkisi ile düşen kadın, kafasını yere vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekipleri, Suzan Ü.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Büyükçekmece'de muayene istasyonunda talihsiz kaza

    SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

    Polis ekipleri, servis aracının sürücüsü T.S.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S., adli kontrolle serbest bırakıldı.

    "KADINI GÖRMEMİŞ, ÇARPMIŞ"

    Yaşanan kazayı anlatan Yavuz Şahin, "Sabah dükkanı açtıktan yaklaşık 2 saat sonra oldu. Bir minibüsün sürücüsü aracıyla geri gelirken kadını görmemiş, çarpmış. Kadın olay yerinde vefat etmiş." dedi.

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