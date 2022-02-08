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- Büyükçekmece'de muayene istasyonunda talihsiz kaza
Büyükçekmece'de muayene istasyonunda talihsiz kaza
- DHA
- 08.02.2022 - 10:28
- Güncelleme : 08.02.2022 - 10:48
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Murat Çeşme Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonunda meydana gelen kazada, sürücü T.S.'nin geri geldiği servis aracı, Suzan Ü. isimli kadına çarptı.
GERİ GELEN SERVİS ARACI KADINI EZDİ
Çarpmanın etkisi ile düşen kadın, kafasını yere vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, Suzan Ü.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Büyükçekmece'de muayene istasyonunda talihsiz kaza
SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Polis ekipleri, servis aracının sürücüsü T.S.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S., adli kontrolle serbest bırakıldı.
"KADINI GÖRMEMİŞ, ÇARPMIŞ"
Yaşanan kazayı anlatan Yavuz Şahin, "Sabah dükkanı açtıktan yaklaşık 2 saat sonra oldu. Bir minibüsün sürücüsü aracıyla geri gelirken kadını görmemiş, çarpmış. Kadın olay yerinde vefat etmiş." dedi.