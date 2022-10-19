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    Büyükçekmece'de sinekli ev ekipleri harekete geçirdi

    Ulus Mahallesi'nde bir apartman dairesinin penceresindeki sinekler, mahalleliyi korkuttu. İhbar üzerine gelen ekipler evde inceleme yaptı.
    • 19.10.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 16:09
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    Büyükçekmece'de sinekli ev ekipleri harekete geçirdi

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir evin penceresindeki sinekler paniğe sebep oldu.

    Bir apartmanın giriş katındaki dairede oturanların bir süredir görünmemesi ve penceredeki onlarca sinek, çevre sakinlerinin içeride ceset var düşüncesine kaptırdı.

    Mahallelinin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri saat 11.00 sıralarında apartman dairesini kontrol etmek için geldi.

    Evde kimsenin yaşamadığını tespit eden polis ve itfaiye ekipleri mahalleden ayrıldı.

    "Herhangi bir olay olmamış"

    Mahalle esnaflarından İrfan Kıvrak, "Komşumuz, bu dairede bekar yaşayan bir kişi olduğunu, evini sineklerin bastığını görüyor. İçeride ceset olduğundan şüphelendik, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Olay yerinde inceleme yapıldı, herhangi bir olay olmamış. Ama hala evin içinde sinekler mevcut." dedi.

    "Ceset olduğundan şüphelendik"

    DHA'nın haberine göre, mahalle sakinlerinden Burak Tanrıöver, "Burada daha önce yabancı uyruklu biri oturuyordu, iki aydır yokmuş. İçerde sinekler olunca ceset olduğundan şüphelendik. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik." diye konuştu.

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